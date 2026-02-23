Россиян предупредили об уголовном наказании за камеры в сдаваемых квартирах
Собственники квартир, сдающихся в аренду, не могут устанавливать видеокамеры без согласия жильцов. Это расценивается как вмешательство в личную жизнь и может повлечь уголовное наказание. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры информационного права и правового регулирования искусственного интеллекта института правоведения РГГУ Ольга Околеснова.
Если будут выявлены нарушения, суд может привлечь к гражданско-правовой ответственности за вмешательство в личную жизнь: демонтаж камеры, выплату компенсации за моральный вред, наложение административного штрафа, а при повреждении общего имущества — возмещение ущерба управляющей компании и штраф. Эксперт уточнила, что уголовная ответственность наступает, если будет доказано, что камера была установлена специально для слежки.
По словам доцента, записи с домашней камеры могут быть использованы в суде в качестве доказательств, но только при условии, что съемка велась открыто, непрерывно и без какой-либо обработки. Также должна присутствовать отметка о времени и дате. Чтобы не нарушать право на частную жизнь, рекомендуется разместить уведомление о ведении съемки, отметила Околеснова.
Кроме того, собственник жилья имеет право установить камеру на лестничной клетке перед своей дверью. Однако камера должна быть видимой, а ее объектив не должен быть направлен внутрь квартир соседей или внутрь сдаваемой жилплощади.
