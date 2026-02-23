Россиян предупредили об уголовном наказании за камеры в сдаваемых квартирах

23 февраля 2026, 09:57

Собственники сдаваемых квартир не могут ставить камеры без согласия жильцов

Фото: iStock/LENblR

Собственники квартир, сдающихся в аренду, не могут устанавливать видеокамеры без согласия жильцов. Это расценивается как вмешательство в личную жизнь и может повлечь уголовное наказание. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры информационного права и правового регулирования искусственного интеллекта института правоведения РГГУ Ольга Околеснова.