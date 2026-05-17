Вирусолог оценил шансы появления новых переносчиков хантавируса в России
Появление в РФ новых переносчиков хантавируса маловероятно из-за неподходящего для них климата и отсутствия необходимого пропитания. Об этом сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Карликовые рисовые хомячки, являющиеся основными переносчиками опасного хантавируса Андес, обитают исключительно в Южной Америке. По словам Альтштейна, вероятность их появления в России крайне низка.
Ученый отметил, что в России нет подходящих климатических условий для их существования, пояснил Альтштейн. Кроме того, в стране отсутствуют растения, которыми питаются эти хомячки, добавил он.
Хантавирусы — это род вирусов, передающихся человеку при контакте с грызунами. Они могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
Вспышка хантавируса Андес случилась на нидерландском круизном судне MV Hondius, которое отправилось 1 апреля из аргентинского города Ушуайя. Было выявлено 11 случаев заражения, из которых трое закончились летальным исходом.
