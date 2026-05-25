В новом отделении сосудистой хирургии в Пушкине провели уже более 30 операций

25 мая 2026, 15:40

Свыше 30 операций разного уровня сложности провели в отделении сосудистой хирургии Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н Розанова с момента его открытия три недели назад. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Главврач больницы Владимир Мануйлов отметил, что к открытию этого отделения медучреждение шло давно.





«Открытие отделения сосудистой хирургии мы начали планировать ещё в 2017 году, когда заработало первичное отделение — чтобы уже оперативным путем продолжать лечение пациентов после инфарктов и инсультов», — сказал Владимир Мануйлов.