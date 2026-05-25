В новом отделении сосудистой хирургии в Пушкине провели уже более 30 операций
Свыше 30 операций разного уровня сложности провели в отделении сосудистой хирургии Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н Розанова с момента его открытия три недели назад. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Главврач больницы Владимир Мануйлов отметил, что к открытию этого отделения медучреждение шло давно.
«Открытие отделения сосудистой хирургии мы начали планировать ещё в 2017 году, когда заработало первичное отделение — чтобы уже оперативным путем продолжать лечение пациентов после инфарктов и инсультов», — сказал Владимир Мануйлов.Операции в новом отделении проводят людям с травмами сосудов, трофическими язвами, ишемией нижних конечностей, варикозной болезнью и атеросклерозом сонных артерий и конечностей. Лечение проводится бесплатно — по полису ОМС.