Россиян предупредили о росте числа «ливней-десятиминуток» по всей стране

11 августа 2026, 13:34

Климатолог Семёнов: краткосрочные осадки станут главной угрозой для городов

Фото: Istock/Sasiistock

Климатолог, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семёнов сообщил, что глобальное потепление изменяет структуру осадков. Из-за этого общее количество дождей может сокращаться, но интенсивность каждого отдельного ливня будет расти.





В беседе с NEWS учёный рассказал, что такая тенденция уже прослеживается как в московском регионе, так и на большей части территории России.

«Вклад экстремальных осадков в общее количество будет расти независимо от того, падают ли средние осадки или нет. Это могут быть десятиминутные ливни, за которые выливается огромное количество воды», — пояснил он.