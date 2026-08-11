Россиян предупредили о росте числа «ливней-десятиминуток» по всей стране
Климатолог Семёнов: краткосрочные осадки станут главной угрозой для городов
Климатолог, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семёнов сообщил, что глобальное потепление изменяет структуру осадков. Из-за этого общее количество дождей может сокращаться, но интенсивность каждого отдельного ливня будет расти.
В беседе с NEWS учёный рассказал, что такая тенденция уже прослеживается как в московском регионе, так и на большей части территории России.
«Вклад экстремальных осадков в общее количество будет расти независимо от того, падают ли средние осадки или нет. Это могут быть десятиминутные ливни, за которые выливается огромное количество воды», — пояснил он.Семёнов добавил, что этот процесс охватывает не только Москву, но и всю страну. Рост испарения с поверхности океана делает атмосферу более насыщенной влагой и менее предсказуемой.
По словам климатолога, именно такие мощные, но непродолжительные осадки создают главную угрозу для городских ливневых систем и способны провоцировать внезапные паводки в предгорных зонах.