В Нижнем Новгороде мать и дочь отдали мошенникам 84,5 миллиона рублей

19 ноября 2025, 14:05

В Нижнем Новгороде 59-летняя женщина и её 32-летняя дочь лишились сбережений на сумму 84,5 миллиона рублей, передав ценности курьерам по указанию телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.