В Нижнем Новгороде мать и дочь отдали мошенникам 84,5 миллиона рублей
В Нижнем Новгороде 59-летняя женщина и её 32-летняя дочь лишились сбережений на сумму 84,5 миллиона рублей, передав ценности курьерам по указанию телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Как установило следствие, в течение нескольких дней неизвестные звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги», а также силовых и контролирующих структур. Женщинам сообщили, что их подозревают в финансировании недружественной страны, и чтобы избежать обысков и блокировки имущества, потребовали передать все ценности курьерам для декларирования.
Поверив злоумышленникам, нижегородки четырежды встречались с курьерами в одном из скверов города. Они передали 300 золотых инвестиционных монет, золотые слитки общим весом 2,5 килограмма, 24,2 миллиона рублей наличными и 40 тысяч долларов. Кроме того, по указанию аферистов женщины сняли со счетов и перевели неизвестным ещё 7,7 миллиона рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
