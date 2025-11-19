В Петербурге задержали мошенника за кражу у пенсионера 49 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, которого считают участником схемы по обману 80-летнего пенсионера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.
По версии полиции, преступники в течение трёх недель — с 13 октября по 3 ноября — звонили пожилому мужчине, представляясь сотрудниками разных силовых ведомств. Они уверяли, что его сбережения находятся под угрозой и их необходимо «спасти». В итоге пенсионер передал курьеру все свои накопления и потерял 49 миллионов рублей.
Как уточнили в МВД, 17 ноября оперативники уголовного розыска задержали 49-летнего неработающего жителя Петербурга. Его взяли у дома 34 на Наличной улице. Предварительно, задержанный мог выполнять роль курьера или посредника. Сейчас сотрудники полиции устанавливают других участников преступной группы и проверяют их на причастность к аналогичным эпизодам.
