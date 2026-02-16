Россиян предупредили о росте тарифов на связь и интернет в 2026 году
Экономист Шедько: расходы россиян на связь вырастут на 6–10% в 2026 году
В 2026 году расходы российских домохозяйств на мобильную связь и домашний интернет могут увеличиться. Такой прогноз представил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.
В беседе с «Газетой.Ru» Шедько пояснил, что удорожание услуг становится долгосрочным трендом.
«Это связано с необходимостью поддерживать стабильную работу сетевой инфраструктуры и финансировать её обновление. В 2026 году расходы домохозяйств на связь и домашний интернет могут увеличиться на 6–10%», — заявил эксперт.Как отметил экономист, на формирование цен влияет целый комплекс факторов. Среди них — усиление налоговой нагрузки, общий рост инфляции и увеличение операционных расходов компаний. Кроме того, операторы инвестируют в модернизацию оборудования и системы безопасности.
По словам Шедько, дополнительную нагрузку на сети создаёт увеличение объёма передаваемых данных. Эксперт заключил, что это требует вложений в инфраструктуру и отражается на тарифах.