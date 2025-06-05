Россиян предупредили о росте цен на вентиляторы и кондиционеры
Доцент Лебединская: цены на кондиционеры выросли до 35-60 тысяч рублей
Основная волна подорожания кондиционеров и вентиляторов в текущем году уже прошла, однако расслабляться рано. Об этом предупредила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
«Климатическая техника – сезонный товар, и закупаться ею некоторые начинают уже с января. Традиционный пик роста цен наблюдается в мае-июне. В 2025 году большая часть подорожания на этом рынке уже произошла», — рассказала Лебединская в беседе с Life.ru.
При этом она отметила, что цены еще могут подняться в случае, если синоптики пообещают жаркую погоду.
По словам эксперта, некоторые компании увеличили стоимость кондиционеров на 15%. Базовые модели можно купить за 20-35 тысяч рублей, а за премиальные придется отдать до 60 тысяч рублей.
Лебединская пояснила, что рост цен связан с инфляцией, удорожанием логистики, а также усложнением международных расчётов из-за антироссийских санкций.