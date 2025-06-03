В России подорожали молоко и картофель

03 июня 2025, 17:00

Экономист Абрамов: молоко в РФ подорожало на 17,3% за неделю

Фото: iStock/sergeyryzhov

За последнюю неделю весны на 17,3% подорожало молоко «Домик в деревне», а бананы — на 7,1%. Такие данные привел создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.







«За год выросли цены на сливочное масло "Домик в деревне" (+37,2%), на апельсиновый сок J7 (+36,4%), молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (+29,0%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), подсолнечное масло "Олейна" (+7,8%), сельдь "Матиас" (+5,9%) и "Фетакса" (+0,5%)», — перечислил Абрамов в беседе с «Газетой.Ru».

«Причин было несколько: неурожай прошлого года, сокративший в товарном секторе производство почти на 1 млн. 200 тыс. тонн, во-вторых, удорожание посадочного материала и в-третьих, это то, что уже не весь произведенный картофель на рынок попадает. Плюс компенсация инфляции издержек за два года подряд», — пояснил эксперт.