В России подорожали молоко и картофель
Экономист Абрамов: молоко в РФ подорожало на 17,3% за неделю
За последнюю неделю весны на 17,3% подорожало молоко «Домик в деревне», а бананы — на 7,1%. Такие данные привел создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
«За год выросли цены на сливочное масло "Домик в деревне" (+37,2%), на апельсиновый сок J7 (+36,4%), молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (+29,0%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), подсолнечное масло "Олейна" (+7,8%), сельдь "Матиас" (+5,9%) и "Фетакса" (+0,5%)», — перечислил Абрамов в беседе с «Газетой.Ru».
При этом он добавил, что за год на 31,5% подешевела морковь, стоимость мармелада «Fruit-Tella» снизилась на 12,2%, а куриных тушек — на 7,9%. Также отмечается снижение стоимости бананов, куриных яиц «Окские» категории С1 и черного чая черный «Акбар».
Тем временем, по данным Росстата на 19 мая текущего года, средняя стоимость килограмма картофеля была 91,77 рубля, при том что в феврале цена составляла порядка 60 рублей.
Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что на подорожание картофеля повлияло сразу несколько факторов.
«Причин было несколько: неурожай прошлого года, сокративший в товарном секторе производство почти на 1 млн. 200 тыс. тонн, во-вторых, удорожание посадочного материала и в-третьих, это то, что уже не весь произведенный картофель на рынок попадает. Плюс компенсация инфляции издержек за два года подряд», — пояснил эксперт.
Он также добавил, что Минсельхоз рекомендовал использовать отечественный посадочный материал, а импортный посадочный материал вырос в цене из-за транзакционных издержек импорта.