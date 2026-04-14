Звезды Голливуда протестуют против слияния Paramount и Warner Bros.

14 апреля 2026, 05:36

Более тысячи звезд Голливуда выступили против слияния Paramount и Warner Bros.

Свыше тысячи представителей киноиндустрии высказались против сделки по приобретению Warner Bros. Discovery компанией Paramount. Об этом говорится в коллективном письме знаменитостей, которое есть в распоряжении РЕН ТВ.





Инициативу поддержали несколько организаций, среди которых — комитет по первой поправке, фонд защиты демократии и коалиция будущего кино. В обращении они четко обозначили свою позицию.



«Как кинематографисты, документалисты и профессионалы из кино- и телевизионной индустрии, мы пишем, чтобы выразить наше однозначное несогласие с предлагаемым слиянием Paramount и Warner Bros. Discovery», — отмечается в тексте.