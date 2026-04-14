Звезды Голливуда протестуют против слияния Paramount и Warner Bros.
Более тысячи звезд Голливуда выступили против слияния Paramount и Warner Bros.
Свыше тысячи представителей киноиндустрии высказались против сделки по приобретению Warner Bros. Discovery компанией Paramount. Об этом говорится в коллективном письме знаменитостей, которое есть в распоряжении РЕН ТВ.
Инициативу поддержали несколько организаций, среди которых — комитет по первой поправке, фонд защиты демократии и коалиция будущего кино. В обращении они четко обозначили свою позицию.
«Как кинематографисты, документалисты и профессионалы из кино- и телевизионной индустрии, мы пишем, чтобы выразить наше однозначное несогласие с предлагаемым слиянием Paramount и Warner Bros. Discovery», — отмечается в тексте.
Среди подписантов — такие знаменитости, как звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон, обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль Хоакин Феникс и другие артисты. Кроме того, инициативу поддержали известные постановщики, например — создатель кинофраншизы «Дюна» Дени Вильнев.
Авторы письма выражают серьезные опасения относительно последствий объединения двух крупных студий. По их мнению, сделка может привести к сокращению рабочих мест в индустрии и ухудшению условий труда для специалистов. Вместе с тем слияние компаний отразится на росте затрат на производство и ограничит выбор для зрителей из-за уменьшения числа реализуемых проектов, считают инициаторы.