Россиянам рассказали о правилах возвращения «сонного долга» в выходные
В выходные можно незначительно увеличить продолжительность сна, чтобы хорошо отдохнуть. Об этом сообщила врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова в разговоре с «Лентой.ру».
Она пояснила, что, когда в будние дни человек спит недостаточно, а в выходные позволяет себе спать дольше, это приводит к социальному джетлагу — нарушению биологических часов. Особенно проблематичной является ситуация, когда такой сдвиг режима на выходных происходит регулярно и заметно. Резкий контраст между буднями и выходными существенно сбивает циркадные ритмы, что приводит к накоплению «сонного долга», истощающего нервную систему и нарушающего работу всего организма, предупредила Лавренова.
Невролог отметила, что это состояние не только снижает продуктивность в течение дня, но и может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, набора лишнего веса, метаболического синдрома и диабета второго типа, а также проблем с памятью, тревожности и депрессии. Врач рекомендовала не увеличивать время сна в выходные более чем на 1,5-2 часа и предложила использовать короткий дневной сон для отдыха.
