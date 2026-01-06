Россиян предупредили о схемах аферистов с гаданием на Рождество

06 января 2026, 08:51

Юрист Музеев предупредил о рождественских схемах мошенников

Фото: iStock/artoleshko

В преддверии Рождественских праздников активизировались мошенники, использующие мессенджеры для предложения различных гаданий и обрядов, якобы способных исполнить желания и избавить от жизненных трудностей. Об этом предупредил первый заместитель исполнительного директора — руководитель аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Музеев, передает РИА Новости.