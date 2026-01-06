Россиян предупредили о схемах аферистов с гаданием на Рождество
В преддверии Рождественских праздников активизировались мошенники, использующие мессенджеры для предложения различных гаданий и обрядов, якобы способных исполнить желания и избавить от жизненных трудностей. Об этом предупредил первый заместитель исполнительного директора — руководитель аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Музеев, передает РИА Новости.
Музеев указал, что Рождество, с его многовековыми традициями, породило множество народных верований и обычаев, включая убеждение в том, что в этот день можно исполнить желания, привлечь удачу и богатство. По словам юриста, именно на этих убеждениях и строят свою деятельность злоумышленники, предлагая свою помощь в достижении заветных целей.
Преступники могут связываться с людьми как онлайн — через социальные сети, мессенджеры, электронную почту и телефонные звонки, так и в реальной жизни — через объявления или личные беседы на улице, отметил Музеев.
Юрист также пояснил, что аферисты часто прибегают к тактике запугивания, утверждая, что только с помощью немедленного проведения особого ритуала можно справиться с тяжёлыми обстоятельствами.
