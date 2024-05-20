Россиян предупредили о схеме мошенничества с флюорографией

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Аферисты начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают им пройти флюорографию в поликлинике за счет средств ОМС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании SafeTech Дениса Калемберга.
Он рассказал, что звонящий предлагает выбрать поликлинику и записаться на прием. Для подтверждения этого просит назвать код из СМС. Аферистам он может понадобиться, чтобы осуществить транзакцию по списанию средств с банковской карты. Кроме этого, код также могут использовать для авторизации на «Госуслугах». Там мошенники могут оформить заявку на получение микрозайма.
Ранее бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин в беседе с РИА Новости рассказал, что аферисты научились красть сим-карты на дистанции — они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего владелец потеряет доступ к номеру. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт призвал создавать сложные пароли, сгенерированные случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию, где есть такая возможность.
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