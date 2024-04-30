Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi

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Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использовать для перехвата личных сведений и паролей. Об этом рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак в беседе с РИА Новости.
«Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле», — отметил собеседник информагентства.Руснак пояснил, что с помощью общедоступных сетей хакеры могут начать атаку «человек посередине». Это такая кибератака, при которой перехватывается информация, пересылаемая между двумя организациями или людьми.
В результате такой атаки преступник получает доступ ко всему трафику человека, его персональным сведеньям, паролям, данным банковских карт, личным сообщениям и паролям от приложений.
«Мошенники способны анализировать трафик, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Злоумышленники также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free», — добавил Руснак.Эксперт посоветовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Как считает Руснак, особенно стоит проявить внимательность в поездках.
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