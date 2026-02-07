СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе

07 февраля 2026, 17:28

СК: Напавшим на студентов и полицейских в Уфе оказался 15-летний подросток

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Напавшим на студентов и полицейских в общежитии медицинского университета в Уфе оказался 15-летний подросток. Об этом сообщили РИА Новости в СК.