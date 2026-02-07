СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе
Напавшим на студентов и полицейских в общежитии медицинского университета в Уфе оказался 15-летний подросток. Об этом сообщили РИА Новости в СК.
При задержании злоумышленник оказал сопротивление, и в результате двое полицейских получили ножевые ранения. Кроме того, он сам нанес себе телесные повреждения. В настоящее время преступник госпитализирован.
По предварительным данным, пострадали шесть человек. Злоумышленник доставлен в детскую больницу, где его состояние оценивается как тяжелое.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подростка подозревают в покушении на убийство нескольких лиц и нападении на сотрудника правоохранительных органов. Прокуратура Башкортостана начала проверку.
