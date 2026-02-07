Россиянку убедили заняться проституцией ради снятия порчи

07 февраля 2026, 15:34

Mash: мошенница убедила жертву зарабатывать телом в Армении ради снятия порчи

Фото: iStock/Motortion

Жительницу Екатеринбурга, которая отдала восемь миллионов рублей псевдошаману, принуждали к занятию проституцией под предлогом «снятия родовой порчи». Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.