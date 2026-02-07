Достижения.рф

Россиянку убедили заняться проституцией ради снятия порчи

Mash: мошенница убедила жертву зарабатывать телом в Армении ради снятия порчи
Фото: iStock/Motortion

Жительницу Екатеринбурга, которая отдала восемь миллионов рублей псевдошаману, принуждали к занятию проституцией под предлогом «снятия родовой порчи». Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.



В социальных сетях Марии написала женщина, представившаяся психологом под ником «шаман Ли». Злоумышленница сообщила, что на россиянку наложено проклятие, и потребовала более миллиона рублей за его снятие. Так как у Марии не было такой суммы, женщина начала оказывать на нее давление.

Она убедила девушку заняться проституцией, утверждая, что это единственный способ собрать необходимую сумму. Жертву отправили в Армению, обещая, что ее деятельность останется в тайне.

Мошенницу задержали и поместили в СИЗО до 2 апреля. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

