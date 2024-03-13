Россиян предупредили о схеме обмана платных медклиник

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Доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Сергей Гладилин рассказал о популярной схеме обмана частных медицинских клиник, когда под предлогом бесплатного обследования людей склоняют к платным услугам.
«Популярная схема обмана — пригласить на полностью бесплатное обследование в клинику, а потом объяснить, что у пациента масса проблем, и уговорить заключить долговременный договор на комплексное лечение», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гладилин.
Поэтому, отметил он, надо отдавать себе отчёт в том, что цель частных клиник – зарабатывание денег, а бесплатные услуги там служат лишь инструментом привлечения клиентов.
«Поскольку человек уделяет повышенное внимание тому, как он себя чувствует, и своим перспективам на долгую жизнь. Врачи знают наши слабые места: мы идём к ним, выбирая тех, кто популярнее и подороже, и пьём прописанные ими дорогие лекарства. Проценты от их продаж оседают в карманах докторов», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.
Ранее врач клиники эстетической стоматологии Диана Левчук рассказала, как распознать недобросовестного специалиста и избежать лишних трат.
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