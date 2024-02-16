Пациентка московской клиники умерла после подтяжки лица

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Пациентка столичной клиник пластической хирургии умерла после операции по подтяжке лица, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, женщина легла в «Фрау клиник» в Пуговишниковом переулке. 15 февраля ей сделали пластическую операцию по подтяжке лица.
Операция прошла успешно, пациентку оставили в клинике на пару дней, чтобы понаблюдать за её состоянием.
Вечером 16 февраля женщина внезапно умерла. Сотрудники «Фрау клиник» вызвали скорую помощь, однако, врачи только смогли констатировать смерть 64-летней пациентки.
Точные причины смерти москвички пока не установлены. Предположительно, у пенсионерки оторвался тромб.
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Операция прошла успешно, пациентку оставили в клинике на пару дней, чтобы понаблюдать за её состоянием.
Точные причины смерти москвички пока не установлены. Предположительно, у пенсионерки оторвался тромб.
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Евгения Парфентьева