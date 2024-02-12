Стоматолог Мелехова заявила о неэффективности вакцины от кариеса

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Хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.
«В Китае проводились исследования и попытки заблокировать ген, который препятствует прилипанию бактерий – стрептококков, которые формируют бляшку, способствующую развитию кариеса. Никаких экспериментов на людях еще не проводилось, и я не думаю, что в будущем это удастся реализовать. Большой вопрос и в том, как будет реализована вакцина, так как воздействие должно идти не на весь организм, а локально, чтобы заблокировать белок у бактерий», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Мелехова.
Он отметила и такую негативную сторону такой вакцины, как тот факт, что пациенты могут решить, что после прививки можно не ухаживать должным образом за зубами и не посещать стоматолога.
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