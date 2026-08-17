Россиянам рассказали, как не потерять доступ к аккаунтам в соцсетях

17 августа 2026, 04:11

Яндекс ID: неиспользуемый номер может лишить доступа к аккаунтам в соцсетях

Фото: iStock/fizkes

Российские пользователи могут лишиться доступа к своим профилям в соцсетях, если долгое время не используют привязанный к ним номер телефона. Об этом рассказала руководитель сервиса Яндекс ID Ася Статьева.