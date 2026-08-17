Россиянам рассказали, как не потерять доступ к аккаунтам в соцсетях
Российские пользователи могут лишиться доступа к своим профилям в соцсетях, если долгое время не используют привязанный к ним номер телефона. Об этом рассказала руководитель сервиса Яндекс ID Ася Статьева.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, при длительном неиспользовании сим-карты оператор блокирует номер. Более того, через несколько месяцев он может перепродать его другому абоненту.
Если к этому номеру привязан аккаунт, восстановить к нему доступ станет крайне сложно. Чтобы этого избежать, нужно сразу обновлять номер в настройках личного кабинета при смене сим-карты. Также стоит регулярно проверять доступ к резервной электронной почте, указанной в профиле, — она может помочь войти в аккаунт, если телефон будет недоступен.
Эксперт также рекомендовала периодически просматривать список активных устройств и удалять те гаджеты, с которых вход уже не осуществляется. Полезно заглядывать в «Историю активности», чтобы отслеживать время и место входа в профиль, а также при необходимости завершать все подозрительные сессии.
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