Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в сентябре

17 августа 2026, 04:21

РИА Новости: в сентябре россиян ждут восемь выходных дней

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В сентябре этого года россиян при пятидневной рабочей неделе ждут 22 рабочих дня и восемь выходных. Такой расчет привела эксперт Президентской академии Екатерина Медякова.





По ее словам, которые передает РИА Новости, первый месяц осени станет классическим примером «базового» трудового месяца.

«30 календарных дней, восемь выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке», — пояснила собеседница агентства.