Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в сентябре
РИА Новости: в сентябре россиян ждут восемь выходных дней
В сентябре этого года россиян при пятидневной рабочей неделе ждут 22 рабочих дня и восемь выходных. Такой расчет привела эксперт Президентской академии Екатерина Медякова.
По ее словам, которые передает РИА Новости, первый месяц осени станет классическим примером «базового» трудового месяца.
«30 календарных дней, восемь выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке», — пояснила собеседница агентства.Государственных праздников в сентябре нет, в связи с чем дополнительных выходных или сокращенных предпраздничных дней в этом месяце не ожидается. График будет стандартным для большинства организаций с обычным режимом труда, заключила специалист.