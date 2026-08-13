Россиян предупредили о школьных схемах мошенников перед 1 сентября

13 августа 2026, 13:01

Перед 1 сентября мошенники рассылают россиянам сообщения от имени школы

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил родителей и школьников о сезонном всплеске обмана в преддверии Дня знаний. Злоумышленники выдают себя за сотрудников учебных заведений, представителей родительских комитетов или чиновников. Об этом пишет РИА Новости.