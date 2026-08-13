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Россиян предупредили о школьных схемах мошенников перед 1 сентября

Перед 1 сентября мошенники рассылают россиянам сообщения от имени школы
Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил родителей и школьников о сезонном всплеске обмана в преддверии Дня знаний. Злоумышленники выдают себя за сотрудников учебных заведений, представителей родительских комитетов или чиновников. Об этом пишет РИА Новости.



Преступники рассылают сообщения с требованием срочно перевести деньги за питание, собрать средства на подарок учителю или подтвердить персональные сведения. Еще один предлог — обещание выплаты, якобы положенной семье к началу учебного года.

Мошенники создают сайты-копии магазинов и публикуют объявления о дешевой школьной одежде, рюкзаках и учебниках. Покупателей подталкивают к немедленной оплате, играя на стремлении сэкономить перед началом занятий.

Риск касается и детей. Под видом чатов класса, розыгрышей призов, подарков или бесплатных сервисов аферисты пытаются заманить подростков на поддельные страницы либо уговорить скачать опасную программу.

Немкин призвал проверять любые просьбы о деньгах, документах и личной информации через официальные контакты школы. Коды из СМС и уведомлений нельзя передавать посторонним, а к ссылкам из мессенджеров следует относиться настороженно.

Дарья Осипова

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