Россиян предупредили о школьных схемах мошенников перед 1 сентября
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил родителей и школьников о сезонном всплеске обмана в преддверии Дня знаний. Злоумышленники выдают себя за сотрудников учебных заведений, представителей родительских комитетов или чиновников. Об этом пишет РИА Новости.
Преступники рассылают сообщения с требованием срочно перевести деньги за питание, собрать средства на подарок учителю или подтвердить персональные сведения. Еще один предлог — обещание выплаты, якобы положенной семье к началу учебного года.
Мошенники создают сайты-копии магазинов и публикуют объявления о дешевой школьной одежде, рюкзаках и учебниках. Покупателей подталкивают к немедленной оплате, играя на стремлении сэкономить перед началом занятий.
Риск касается и детей. Под видом чатов класса, розыгрышей призов, подарков или бесплатных сервисов аферисты пытаются заманить подростков на поддельные страницы либо уговорить скачать опасную программу.
Немкин призвал проверять любые просьбы о деньгах, документах и личной информации через официальные контакты школы. Коды из СМС и уведомлений нельзя передавать посторонним, а к ссылкам из мессенджеров следует относиться настороженно.
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