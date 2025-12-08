Россиян предупредили о штрафах и тюрьме за проживание не по месту прописки

08 декабря 2025, 15:45

Адвокат Гибудуллин: за проживание не по месту регистрации грозят крупные штрафы

Фото: iStock/TannySolt

Если человек зарегистрирован по одному адресу, а фактически живет по другому, то это создает массу юридических рисков. За это предусмотрены административная и уголовная ответственность. Об этом в разговоре с 360.ru сообщил адвокат адвокатского бюро «МУР» Евгений Гибудуллин.