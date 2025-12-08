Россиян предупредили о штрафах и тюрьме за проживание не по месту прописки
Если человек зарегистрирован по одному адресу, а фактически живет по другому, то это создает массу юридических рисков. За это предусмотрены административная и уголовная ответственность. Об этом в разговоре с 360.ru сообщил адвокат адвокатского бюро «МУР» Евгений Гибудуллин.
Согласно информации юриста, если граждане проживают по месту пребывания более 90 дней без регистрации или по новому месту жительства более семи дней после переезда, им грозит административная ответственность по ст. 15.1 КоАП РФ. В регионах нарушителям может быть назначен штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до пяти тысяч рублей. Более строгие санкции предусмотрены для собственников и нанимателей жилья, допустивших такое нарушение: они могут быть оштрафованы на сумму от двух до пяти тысяч рублей, а юридические лица — на сумму до 800 тысяч рублей.
Если регистрация лица по определённому адресу не соответствует фактическому месту его проживания, это считается фиктивной регистрацией, что влечёт за собой уголовную ответственность по УК РФ. Наказание в таком случае может включать штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, как предупредил юрист.
По словам специалиста, к ответственности будут привлечены не только лица, нарушившие правила регистрации, но и собственники жилья, если будет установлено, что они были осведомлены о намерении регистрируемого лица не проживать в этом помещении.
