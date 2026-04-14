В Подмосковье напомнили о штрафах за выжигание сухой травы
С началом тёплого сезона в Московской области усилено внимание к профилактике палов сухой травы. Поджог растительности создаёт угрозу для людей и имущества и грозит административной или уголовной ответственностью, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ведомство напоминает землевладельцам о необходимости своевременно убирать сухую траву. Участки рядом с лесами нужно очищать на полосе не менее 10 метров либо отделять минполосой шириной 1,4 метра или другим барьером. Соблюдение этих правил — одно из условий для аграриев при получении госсубсидий.
По КоАП РФ за нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс., для ИП — от 40 до 60 тыс., для юрлиц — от 300 до 400 тыс. В период особого противопожарного режима суммы вырастают: до 10–20 тыс., 30–60 тыс., 60–80 тыс. и 400–800 тыс. рублей соответственно.
Кроме того, по статье 219 УК РФ за неосторожное причинение вреда здоровью грозит штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.
