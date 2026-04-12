Россиян предупредили о штрафах за лебедей из покрышек на клумбах
Юрист Жаров: за украшение клумб покрышками россиянам грозит штраф до пяти тысяч
Россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей и уголовная ответственность за украшение клумб покрышками у жилых домов. Об этом сообщил ТАСС руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.
Эксперт пояснил: по закону отработанные шины относятся к отходам IV класса опасности.
«Это означает, что даже простое складирование шин на придомовой территории, в том числе использование их в качестве украшений клумб, ограждений или малых архитектурных форм (например, лебедей), признаётся несанкционированным размещением отходов», — подчеркнул Евгений.Жаров отметил, что с 2021 года надзорные органы и суды трактуют это как нарушение. Штраф составит от двух до трёх тысяч рублей, при повторном нарушении — до пяти тысяч.
Помимо этого юрист сообщил, что если шины поджигают или токсичные вещества попадают в воздух и почву, нарушителям грозит уголовная ответственность. Жаров посоветовал сдавать старые покрышки в специализированные пункты.