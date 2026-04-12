Россиян предупредили о штрафах за лебедей из покрышек на клумбах

12 апреля 2026, 11:56

Юрист Жаров: за украшение клумб покрышками россиянам грозит штраф до пяти тысяч

Фото: Istock/Esipov_Mihail

Россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей и уголовная ответственность за украшение клумб покрышками у жилых домов. Об этом сообщил ТАСС руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.





Эксперт пояснил: по закону отработанные шины относятся к отходам IV класса опасности.

«Это означает, что даже простое складирование шин на придомовой территории, в том числе использование их в качестве украшений клумб, ограждений или малых архитектурных форм (например, лебедей), признаётся несанкционированным размещением отходов», — подчеркнул Евгений.