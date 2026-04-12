Юрист рассказала, что грозит россиянам за жарку шашлыков на балконе
Штраф до 50 тысяч рублей может грозить россиянам за жарку шашлыков на балконе. Об этом сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
Подобные действия могут быть квалифицированы как правонарушение в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За тихий ужин на балконе с использованием мангала может быть наложен штраф до 15 тысяч рублей. В случае масштабного мероприятия, которое причинило ущерб имуществу многоквартирного дома или соседям, штраф может достигать 50 тысяч рублей, отметила Чернокова.
Она добавила, что для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены более высокие штрафы. Индивидуальным предпринимателям может грозить штраф до 60 тысяч рублей, а организациям — до 400 тысяч рублей. Кроме того, возможно временное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Читайте также: