Стало известно, что ИИ будет контролировать состояние российских водителей

С 15 июня в России вступает в силу ГОСТ для систем контроля водителей на базе ИИ
С 15 июня в России вступает в силу национальный стандарт. Он устанавливает требования к системам контроля состояния водителя с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.



Росстандарт утвердил документ. Он распространяется на решения, которые применяются в транспортных средствах. Стандарт определяет принципы построения таких систем и оценку их качества.

Документ закрепляет требования к обучению моделей при сборе данных и к конфигурации программно-аппаратных комплексов. Эти механизмы обеспечивают обработку видео и биометрических сигналов. В Росстандарте уточнили: применение стандарта позволит снизить аварийность. Системы смогут выявлять опасные состояния водителя.

Это повысит уровень защищённости участников дорожного движения. Кроме того, стандарт упрощает взаимодействие между разработчиками ИИ-решений, производителями транспортных средств и надзорными органами. Документ обеспечивает единый подход к вопросам безопасности.

Ольга Щелокова

