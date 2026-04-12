Стало известно, что ИИ будет контролировать состояние российских водителей
С 15 июня в России вступает в силу национальный стандарт. Он устанавливает требования к системам контроля состояния водителя с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.
Росстандарт утвердил документ. Он распространяется на решения, которые применяются в транспортных средствах. Стандарт определяет принципы построения таких систем и оценку их качества.
Документ закрепляет требования к обучению моделей при сборе данных и к конфигурации программно-аппаратных комплексов. Эти механизмы обеспечивают обработку видео и биометрических сигналов. В Росстандарте уточнили: применение стандарта позволит снизить аварийность. Системы смогут выявлять опасные состояния водителя.
Это повысит уровень защищённости участников дорожного движения. Кроме того, стандарт упрощает взаимодействие между разработчиками ИИ-решений, производителями транспортных средств и надзорными органами. Документ обеспечивает единый подход к вопросам безопасности.
