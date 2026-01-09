Россиян предупредили о штрафах за неубранный снег

09 января 2026, 16:04

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за помехи спецслужбам из-за снега налагают штрафы

Фото: Istock/Greggory DiSalvo

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, за какие нарушения владельцев частных домов могут оштрафовать из-за неубранного снега.





В беседе с «NEWS.ru» Бондарь пояснил, что одно из нарушений — сугробы, которые перекрывают доступ к пожарным гидрантам. За это штрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

«Если снега навалило слишком много, вероятно, это может вызвать интерес проверяющих служб. Основная причина для беспокойства обычно связана с пожарной безопасностью», — пояснил эксперт.