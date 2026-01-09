Россиян предупредили о штрафах за неубранный снег
Эксперт по ЖКХ Бондарь: за помехи спецслужбам из-за снега налагают штрафы
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, за какие нарушения владельцев частных домов могут оштрафовать из-за неубранного снега.
В беседе с «NEWS.ru» Бондарь пояснил, что одно из нарушений — сугробы, которые перекрывают доступ к пожарным гидрантам. За это штрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
«Если снега навалило слишком много, вероятно, это может вызвать интерес проверяющих служб. Основная причина для беспокойства обычно связана с пожарной безопасностью», — пояснил эксперт.Специалист отметил, что вывоз снега на дорогу, а не в предназначенные места, тоже является нарушением. Это действие трактуют как создание помех движению и карают штрафом от 5 до 10 тысяч рублей.
Бондарь подчеркнул, что штрафуют в основном за препятствия спецслужбам, и отметил, что правила благоустройства различаются по регионам.