Россиян предупредили о штрафах за ночную уборку

02 сентября 2026, 15:54

Юрист Нечаева: за ночную уборку с пылесосом грозит штраф до трёх тысяч рублей

Фото: Istock/Rawpixel

Юрист Екатерина Нечаева предупредила о возможных штрафах за ночную уборку с пылесосом или стиральной машиной.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что запуск громкой техники в запрещённые часы влечёт административную ответственность.

«Уборка в ночное время с использованием пылесоса или стиральной машины нарушает закон о тишине. Никакой уголовной ответственности за это быть не может, только административный штраф в соответствии с законодательством Москвы. В столице за такие нарушения для граждан предусмотрены штрафы от одной до трёх тысяч рублей», — отметила эксперт.