Россиян предупредили о штрафах за ночную уборку
Юрист Нечаева: за ночную уборку с пылесосом грозит штраф до трёх тысяч рублей
Юрист Екатерина Нечаева предупредила о возможных штрафах за ночную уборку с пылесосом или стиральной машиной.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что запуск громкой техники в запрещённые часы влечёт административную ответственность.
«Уборка в ночное время с использованием пылесоса или стиральной машины нарушает закон о тишине. Никакой уголовной ответственности за это быть не может, только административный штраф в соответствии с законодательством Москвы. В столице за такие нарушения для граждан предусмотрены штрафы от одной до трёх тысяч рублей», — отметила эксперт.Нечаева добавила, что ограничения касаются посудомоечных машин, блендеров и миксеров. Уголовного наказания за это нет, но любое превышение уровня шума обойдётся нарушителю в штраф. Юрист уточнила, что закон фиксирует сам факт нарушения тишины, а не конкретный прибор.