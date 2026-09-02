Россиянам раскрыли принцип работы психолога

02 сентября 2026, 14:22

Психотерапевт Таскесиги: у психолога можно быть настоящим без страха осуждения

Фото: iStock/lithiumcloud

Психолог, как детектив, распутывает человеческую психику, используя слова, паузы, эмоции и вздохи в качестве улик. Об этом рассказала клинический психолог, интегративный психотерапевт, действующий член ОППЛ, член Ассоциации психодрамы и FEPTO Мария Таскесиги.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт пояснила, что мозг психолога работает в реальном времени. На фоне внешнего спокойствия внутри он анализирует то, что говорит человек, а также интонацию, микродвижения, напряжение плеч и задержки дыхания. Полученные знаки специалист использует для построения стратегии дальнейших действий.





«Второе — безопасное пространство. В обычной жизни мы носим маски: прячем боль, избегаем неудобных тем. В кабинете психолога клиент получает редкую роскошь — говорить всё, без страха осуждения. Безопасность создаётся умением психолога выдерживать любые эмоции. Это место, где можно быть настоящим, без страха осуждения», — уточнила Таскесиги.