Россиянам раскрыли принцип работы психолога
Психотерапевт Таскесиги: у психолога можно быть настоящим без страха осуждения
Психолог, как детектив, распутывает человеческую психику, используя слова, паузы, эмоции и вздохи в качестве улик. Об этом рассказала клинический психолог, интегративный психотерапевт, действующий член ОППЛ, член Ассоциации психодрамы и FEPTO Мария Таскесиги.
В разговоре с RuNews24.ru эксперт пояснила, что мозг психолога работает в реальном времени. На фоне внешнего спокойствия внутри он анализирует то, что говорит человек, а также интонацию, микродвижения, напряжение плеч и задержки дыхания. Полученные знаки специалист использует для построения стратегии дальнейших действий.
«Второе — безопасное пространство. В обычной жизни мы носим маски: прячем боль, избегаем неудобных тем. В кабинете психолога клиент получает редкую роскошь — говорить всё, без страха осуждения. Безопасность создаётся умением психолога выдерживать любые эмоции. Это место, где можно быть настоящим, без страха осуждения», — уточнила Таскесиги.
По ее словам, психолог указывает пациенту на детали, которых он раньше не замечал, задает вопросы, отвечая на которые человек начинает слышать себя. При этом специалист выслушивает много боли, однако сохраняет ясность ума из-за внутренней устойчивости.
В этой связи Таскесиги уточнила, что клиент платит не за час времени, а за доступ к человеку, который годами учился, чтобы уметь находить ключи к разгадке психики.