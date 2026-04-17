Россиян предупредили о штрафах за рекламу на асфальте
Россиянам грозят штрафы за самовольную рекламу на асфальте. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он указал, что за незаконное размещение рекламы на дорожном покрытии гражданам придётся заплатить от двух до двух с половиной тысяч рублей (статья 14.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства о рекламе»). Штраф для юридических лиц составит от 100 до 500 тысяч рублей.
Россиян также могут обязать очистить асфальт за свой счёт. При повторном нарушении или неисполнении предписания обязательные к выплаты суммы кратно увеличатся.
Хаминский пояснил, что реклама на асфальте ничем не отличается от расклейки объявлений на столбах и подъездах. Она может классифицироваться как незаконное нанесение надписей, портящее покрытие. Подобные надписи нарушают федеральный закон о рекламе, а также ГОСТы, которые запрещают наносить любые изображения на дорожное покрытие, знаки и опоры.
Читайте также: