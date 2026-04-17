Айза-Лилуна Ай опубликовала серию тёплых свадебных снимков со Степаном Кузьменко
Российская блогерша Айза-Лилуна Ай опубликовала свадебные снимки со Степаном Кузьменко. Подборку фотографий она выложила в личном блоге.
На кадрах запечатлены как «официальные» моменты торжества, так и неформальные сцены из домашней жизни парочки, на которых возлюбленные путешествуют, делают друг другу приятные сюрпризы, гуляют с питомцами и просто наслаждаются обществом своей второй половинки.
Айза коротко подписала свой новый пост фразой «муж и жена», а после добавила смайлики кошки и пса. Напомним, что о свадьбе пары стало известно 22 февраля 2026 года. Дату выбрали не просто так — супруг Айзы верит в символические числа, и день выбирали вместе с астрологом.
Для блогерши этот брак стал третьим. Она признавалась, что начала сильно волноваться перед церемонией, но Кузьменко помог ей справиться с переживаниями. В итоге всё мероприятие прошло в тёплой и очень личной атмосфере.
Ранее Айза-Лилуна Ай раскрыла, как ей удаётся сохранять гармонию между нынешним супругом и бывшими партнёрами, включая рэпера Гуфа. По словам блогера, в их семье нет ревности, поскольку все давно повзрослели и относятся друг к другу с уважением. Кузьменко не видит проблемы в общении жены с экс-партнерами, поскольку доверяет ей.
В начале апреля Айза откровенно рассказала о проблемах с восприятием собственной внешности. Блогер поделилась, что у неё диагностировали дисморфофобию — расстройство, при котором человек видит в своей внешности несуществующие недостатки, либо приувеличивает незначительные минусы. Из-за этого Айза почти не смотрится в зеркала, ведь они вызывают у нее ощутимый дискомфорт.
Читайте также: