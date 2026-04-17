В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало четыре сигнала за один день
В эфире российской радиостанции УВБ-76, также известной под названием «Радиостанция Судного дня», вечером 16 апреля зафиксировали четвёртый сигнал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал, который отслеживает активность станции.
Новое сообщение прозвучало в 19:56 по московскому времени. Радио передало кодовое слово «Мясоруб». До этого выделяли три других сигнала: «Ассолев», «Криптонит» и «Кратовгиб».
Напомним, что УВБ-76 вещает с 1976 года. Станцию также называют «жужжалкой» из-за характерного фонового шума в эфире. Иногда тишину и неразборчивые звуки прерывают голосовые сообщения с наборами чисел, позывных и отдельных слов. Пользователи соцсетей часто связывают эти закодированные послания с мировыми событиями.
