В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало четыре сигнала за один день

17 апреля 2026, 01:58

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал четвертый за 16 апреля сигнал «Мясоруб»

В эфире российской радиостанции УВБ-76, также известной под названием «Радиостанция Судного дня», вечером 16 апреля зафиксировали четвёртый сигнал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал, который отслеживает активность станции.