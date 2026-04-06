Россиян предупредили о штрафах за создание клумбы во дворе дома

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За посадку цветов во дворе МКД могут оштрафовать
За самовольную посадку цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома могут оштрафовать и потребовать вернуть все в первоначальный вид. Об этом напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он пояснил, что придомовая территория находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Поэтому никто не может распоряжаться этим участком самостоятельно.
«Наказать могут по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). При этом размер штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости земли и составит от 1 до 1,5%, но не меньше пяти тысяч рублей», — рассказал Бондарь Москве 24.
Однако он уточнил, что на практике людей редко штрафуют за цветочную клумбу или куст. Если же соседи пожалуются, то нарушителя могут попросить вернуть общему участку первоначальный вид.
Бондарь порекомендовал объединиться с соседями и подготовить проект с будущими растениями. Далее необходимо вынести вопрос на общее собрание жильцов. Если более 50% собственников поддержат идею, то можно заниматься высаживанием, заключил эксперт.