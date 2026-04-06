Россиян предупредили о штрафах за создание клумбы во дворе дома

06 апреля 2026, 18:38

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За посадку цветов во дворе МКД могут оштрафовать

За самовольную посадку цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома могут оштрафовать и потребовать вернуть все в первоначальный вид. Об этом напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





Он пояснил, что придомовая территория находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Поэтому никто не может распоряжаться этим участком самостоятельно.





«Наказать могут по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). При этом размер штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости земли и составит от 1 до 1,5%, но не меньше пяти тысяч рублей», — рассказал Бондарь Москве 24.