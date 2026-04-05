Россиян предупредили о штрафах за стирку в собственной квартире

05 апреля 2026, 07:15

Юрист Овсепян: за шум от стиральной машины ночью грозит штраф до 5 тысяч рублей

Фото: iStock/brizmaker

Жильцам многоквартирных домов грозят штрафы за использование стиральной машины в ночное время, если шум или вибрация мешают соседям. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Рубен Овсепян.





По его словам, которые передает РИА Новости, за нарушение тишины в Москве предусмотрено предупреждение либо штраф до двух тысяч рублей. В Санкт-Петербурге наказание строже — сумма может достигать пяти тысяч рублей, что является одним из самых высоких показателей по стране.

«Если стиральная машина ночью создает отчетливый шум или сильную вибрацию, в столице это подпадает под состав административного правонарушения», — отметил собеседник агентства.