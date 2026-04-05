Вирусолог рассказала об угрозе лихорадки для россиян при открытии весеннего дачного сезона
Весной дачники рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны. Об этом рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.
По ее словам, наибольший шанс столкнуться с этой опасностью фиксируют в период открытия дачного сезона, когда люди приходят в помещения, где всю зиму жили грызуны. Их моча высыхает, и при уборке вирус поднимается с пылью — человек случайно вдыхает его.
Малинникова отметила, что эпидемические вспышки лихорадки характерны для определенных регионов России. Так, например, Приволжский федеральный округ выделяют как одну из главных зон повышенного риска.
Чтобы избежать заражения, инфекционист советует минимизировать любые контакты с грызунами. Уборку рекомендуется проводить влажную, при этом обязательно работать в перчатках и маске.
