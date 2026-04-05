Россиянам назвали, какие предметы будут обязательными для изучения в 10-11 классах

Минпросвещения утвердило список 16 обязательных предметов для 10-11-х классов
В проект нового образовательного стандарта для 10–11 классов Минпросвещения включило 16 обязательных предметов. Об этом рассказал РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
В перечень обязательных дисциплин вошли русский язык, литература, математика, информатика, история, иностранный язык, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.
Кроме того, в проекте указаны родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Однако они не являются обязательными. Изучение этих предметов возможно только при наличии письменного заявления учеников или их родителей и при условии, что школа располагает необходимыми условиями для реализации запрашиваемых дисциплин.
Костенко подчеркнул, что никто не вправе заставлять ребёнка учить два иностранных языка, если семья против. Но важно учитывать один момент. При решении изучать этот предмет в школе оценка по второму иностранному языку пойдёт в аттестат — дисциплину будут рассматривать на уровне обязательных.
