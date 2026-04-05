Россиянам назвали, какие предметы будут обязательными для изучения в 10-11 классах

05 апреля 2026, 06:59

Минпросвещения утвердило список 16 обязательных предметов для 10-11-х классов

В проект нового образовательного стандарта для 10–11 классов Минпросвещения включило 16 обязательных предметов. Об этом рассказал РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.





В перечень обязательных дисциплин вошли русский язык, литература, математика, информатика, история, иностранный язык, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.



