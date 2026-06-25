Россиян предупредили о штрафах за сжигание мусора на даче
Юрист Петропольский: За сжигание хлама на даче могут оштрафовать
За сжигание старых вещей на дачном участке грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом предупредил юрист Алексей Петропольский.
По его словам, на даче запрещено жечь старые вещи, мебель, одежду, линолеум, пластик, резину и окрашенную древесину. За нарушение этих правил садоводу грозит могут выписать штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
«В особый противопожарный режим сумма вырастает до 10–20 тысяч рублей, а если из-за костра возник пожар с ущербом чужому имуществу или вредом здоровью – от 40 до 50 тысяч рублей. При этом за сжигание пластика, резины, химии добавится второй штраф в размере 2–3 тысячи рублей по экологической статье», — рассказал Петропольский изданию «Абзац».
Уголовная ответственность может грозить в случае, если сжигание старых вещей обернется пожаром и приведет к нанесению крупного ущерба или вреда здоровью людей.
Тем временем юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT отметил, что дачу могут изъять за долги по кредитам, если она не является единственным местом для постоянного проживания человека.
«Дача в привычном понимании под защиту не подпадает, так как остается вторым объектом недвижимости. На нее пристав вправе наложить арест, провести оценку и выставить на торги в счет погашения долга перед банком», — пояснил эксперт.
Однако, если человек постоянно живет именно на даче и другого жилья у него нет, то дом не заберут. Тем не менее, дачу все же изымут вне зависимости от того, единственная она или нет, в случае, когда недвижимость оформлена в ипотеку или заложена под кредит.