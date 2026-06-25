Россиян предупредили о штрафах за сжигание мусора на даче

25 июня 2026, 13:38

Юрист Петропольский: За сжигание хлама на даче могут оштрафовать

Фото: iStock/OLJensa

За сжигание старых вещей на дачном участке грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом предупредил юрист Алексей Петропольский.





По его словам, на даче запрещено жечь старые вещи, мебель, одежду, линолеум, пластик, резину и окрашенную древесину. За нарушение этих правил садоводу грозит могут выписать штраф от пяти до 15 тысяч рублей.





«В особый противопожарный режим сумма вырастает до 10–20 тысяч рублей, а если из-за костра возник пожар с ущербом чужому имуществу или вредом здоровью – от 40 до 50 тысяч рублей. При этом за сжигание пластика, резины, химии добавится второй штраф в размере 2–3 тысячи рублей по экологической статье», — рассказал Петропольский изданию «Абзац».

«Дача в привычном понимании под защиту не подпадает, так как остается вторым объектом недвижимости. На нее пристав вправе наложить арест, провести оценку и выставить на торги в счет погашения долга перед банком», — пояснил эксперт.