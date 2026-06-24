Юрист рассказала, как бороться с соседями, постоянно делающими ремонт
Юрист Георгиева: за ремонт без перерыва грозят штрафы
Полиция, свидетели и видеозапись помогут справиться с соседями, которые делают ремонт, игнорируя закон о тишине. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.
Она посоветовала в первую очередь поговорить с соседями, которые делают ремонт. Вполне вероятно, они не задумывались о том, что кому-то мешают или же не приняли во внимание временные ограничений по шуму.
«Если конструктивного диалога с соседями не получается, и они продолжают сверлить и пилить в неположенное для этого время, надо вызывать полицию, которая зафиксирует нарушение. Кроме того, можно заранее заручиться поддержкой свидетелей, а также подойти к двери соседей и записать на видео исходящие звуки», — отметила Георгиева в разговоре с Москвой 24.
Также пожаловаться на шумный ремонт можно в Роспотребнадзор и Жилищную инспекцию. Штраф для граждан составляет до двух тысяч рублей, а для юрлиц — до 80 тысяч рублей, заключила юрист.
Тем временем RT со ссылкой на данные МВД сообщает, что за 2025 год россияне выплатили почти 244,9 млн рублей штрафов за мелкое хулиганство. Всего было составлено более миллиона протоколов по соответствующей статье.
Отмечается, что решения по делам о мелком хулиганстве выносят и судьи, которые могут назначить не только штраф, но и арест. Так, за прошлый год оштрафовали более 50 тысяч человек, а 61 тысячу нарушителей отправили под административный арест.