Юрист рассказала, как бороться с соседями, постоянно делающими ремонт

24 июня 2026, 17:08

Юрист Георгиева: за ремонт без перерыва грозят штрафы

Фото: iStock/Bogdanhoda

Полиция, свидетели и видеозапись помогут справиться с соседями, которые делают ремонт, игнорируя закон о тишине. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.





Она посоветовала в первую очередь поговорить с соседями, которые делают ремонт. Вполне вероятно, они не задумывались о том, что кому-то мешают или же не приняли во внимание временные ограничений по шуму.





«Если конструктивного диалога с соседями не получается, и они продолжают сверлить и пилить в неположенное для этого время, надо вызывать полицию, которая зафиксирует нарушение. Кроме того, можно заранее заручиться поддержкой свидетелей, а также подойти к двери соседей и записать на видео исходящие звуки», — отметила Георгиева в разговоре с Москвой 24.