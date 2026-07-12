Россиян предупредили о штрафе до миллиона за воду из дачного колодца

12 июля 2026, 20:23

Юрист Матюшенков: вода из колодца требует лицензии при продаже или бизнесе

Фото: Istock/Dzurag

Первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков сообщил, что использование воды из дачного колодца может обернуться штрафом до миллиона рублей, если жидкость перестаёт служить только для личных нужд.





В беседе с «Абзацем» Матюшенков заявил, что право на землю не даёт автоматического доступа к подземным водам — они относятся к госфонду, и их добыча регулируется законом «О недрах».



Для питья, полива или мытья машины разрешения не требуются. Эксперт отметил, что проблемы возникают, когда владелец продаёт воду, использует её в бизнесе или добывает в объёмах, требующих лицензии.

«В этом случае речь уже идёт о пользовании недрами, которое без соответствующего разрешения является административным правонарушением. За пользование недрами без лицензии предусмотрен штраф: для гражданских лиц его сумма будет варьироваться от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 800 тысяч до одного миллиона рублей», — подчеркнул юрист.