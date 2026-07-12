Врач назвала неочевидную причину «плохого аппетита» у детей

12 июля 2026, 19:32

Врач Сигова: плохой аппетит у ребёнка не всегда указывает на болезнь

Фото: Istock/NYS444

Ассистент кафедры неонатологии Пироговского университета Юлия Сигова рассказала, что плохой аппетит у ребёнка может не только указывать на заболевания ЖКТ, но и быть индивидуальной особенностью.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснила: если малыш активен, хорошо прибавляет в весе и росте, нормально спит и чувствует себя здоровым, то скромный аппетит, скорее всего, не связан с болезнью.



По словам Сиговой, тревожные сигналы — потеря веса, вялость, боли в животе, рвота, длительная диарея, затруднённое глотание или постоянная усталость.

«В таких случаях плохой аппетит может быть лишь верхушкой айсберга, за которой скрываются заболевания желудочно-кишечного тракта, анемия, эндокринные нарушения, хронические воспалительные процессы или другие состояния, требующие лечения», — отметила врач.