Россиян предупредили о штрафе за распитие кофе в общественном транспорте

11 марта 2026, 14:36

Юрист Салкин: За стакан с кофе без крышки в общественном транспорте грозит штраф

Фото: iStock/kurmyshov

Распитие кофе и других напитков из стаканов без крышки в общественном транспорте может обернуться штрафом. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин, передает NEWS.ru.