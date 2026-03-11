Россиян предупредили о штрафе за распитие кофе в общественном транспорте
Распитие кофе и других напитков из стаканов без крышки в общественном транспорте может обернуться штрафом. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин, передает NEWS.ru.
Эксперт сообщил, что в настоящее время не существует отдельного федерального закона, который бы запрещал употребление безалкогольных напитков в метро и автобусах. Однако перевозчики имеют право устанавливать свои внутренние правила. Это делается для того, чтобы предотвратить случайное загрязнение других пассажиров.
Салкин подчеркнул, что даже стаканчик с крышкой может вызвать вопросы, поскольку и в этом случае есть риск испачкать окружающих. На текущий момент судебная практика по подобным инцидентам отсутствует.
Теоретически, факт нахождения напитка в транспорте может считаться нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей или устное предупреждение. Юрист заключил, что риск получения штрафа возрастает для тех, кто употребляет кофе в общественном транспорте из стакана без крышки.
