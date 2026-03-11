В Третьяковской галерее несколько месяцев затапливает музейные ценности
В Третьяковской галерее в Москва несколько месяцев происходят протечки, из-за которых могут пострадать произведения искусства XV—XIX веков. Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».
По информации источников, проблемы возникли в хранилище музея в Лаврушинском переулке. Там находятся иконы, классическая русская живопись и полотна художников-передвижников. Из-за регулярных протечек, как утверждается, уже повреждено не менее десяти музейных предметов.
Собеседники издания отмечают, что проблемы с крышей здания существуют около десяти лет, однако в начале 2026 года ситуация резко ухудшилась из-за сильных снегопадов и периодических оттепелей. В результате в отдельных помещениях появилась плесень, а перекрытия могут оказаться под угрозой разрушения.
Несколько лет назад было принято решение перевезти фонды осенью 2026 года в другое здание и провести ремонт. Однако источники считают, что состояние хранилища может не выдержать столь длительного ожидания.
Как оказалось, сотрудникам запретили фотографировать поврежденные произведения и фиксировать дефекты в документации. Вместо перевозки экспонатов их лишь перемещают на более сухие этажи. Часть работников музея готовит коллективную жалобу на ситуацию президенту России Владимиру Путину и министру культуры Ольге Любимовой.
