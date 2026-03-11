В Третьяковской галерее несколько месяцев затапливает музейные ценности

11 марта 2026, 13:17

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Третьяковской галерее в Москва несколько месяцев происходят протечки, из-за которых могут пострадать произведения искусства XV—XIX веков. Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».