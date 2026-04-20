Россиян предупредили о штрафе за нештатные лампы в фарах
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГАИ) МВД РФ Михаил Черников в беседе с изданием «За рулем» рассказал, можно ли ездить со светодиодными лампами в фарах вместо штатных, а также какой штраф грозит нарушителям.
Он акцентировал внимание на том, что установка светодиодных ламп в оптические системы, предназначенные для других типов цоколей и принципов освещения, противоречит перечню неисправностей, при которых эксплуатация автомобилей запрещена. Монтаж таких ламп вместо штатных галогеновых элементов является серьезным нарушением.
Ответственность водителя за подобные изменения зависит от обстоятельств. Нарушителю могут назначить наказание по первой или третьей части статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В первом случае возможно предупреждение или штраф в 500 рублей. Во втором случае предусмотрено лишение прав на срок от шести месяцев до года и изъятие несоответствующих требованиям осветительных приборов.
Черников также отметил практические риски. Использование нестандартных ламп может привести к ослеплению других участников дорожного движения из-за конструктивных особенностей современных фар, а также к проблемам с электрооборудованием и даже угрозе возгорания, заключил он.
Читайте также: