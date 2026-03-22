Названы сильнее всего влияющие на здоровье бытовые привычки
Режим сна, физическая активность и питание сильнее всего влияют на здоровье человека. Об этом «Ленте.ру» сообщил врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков.
По его словам, повседневные привычки зачастую оказывают накопительный эффект, который либо способствует поддержанию здоровья, либо приводит к развитию хронических заболеваний. Врач предупредил, что недостаток сна, то есть менее шести часов в сутки, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, а также значительно ослабляет иммунную систему.
Еще одной важной привычкой является питание. Избыток сахара, соли и трансжиров в рационе нарушает обменные процессы, что способствует развитию атеросклероза и инсулинорезистентности.
Новиков также отметил значимость физической активности для здоровья человека. По его мнению, малоподвижный образ жизни по вредности уже сравнивают с курением, так как недостаток движения негативно влияет на сердце, сосуды, обмен веществ и может привести к проблемам с позвоночником и суставами.
Постоянный стресс может вызвать гормональные нарушения, стойкое повышение артериального давления и истощение нервной системы. Кроме того, курение и злоупотребление алкоголем напрямую сокращают продолжительность жизни, подчеркнул Новиков.
Медик добавил, что самое разрушительное воздействие на организм оказывает не одна отдельная привычка, а их совокупность. Именно сочетание этих четырех факторов быстрее всего приводит к развитию серьезных заболеваний и, как следствие, к сокращению продолжительности жизни.
