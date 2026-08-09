Россиян предупредили о скором всплеске активности клещей
Несмотря на летнюю жару, активность клещей не спадает, а в конце августа, особенно в грибной сезон, возможен ее новый всплеск. Об этом «Известиям» сообщила кандидат медицинских наук, директор департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест» Ольга Шипулина.
Эксперт отмечает, что многие ошибочно ассоциируют укусы клещей исключительно с риском заражения энцефалитом. Однако эти паукообразные также являются переносчиками боррелиоза, риккетсиозов, анаплазмоза и эрлихиоза. Один клещ может быть носителем сразу нескольких инфекций.
С начала марта по 10 июля специалисты «ЛабКвест» исследовали клещей, доставленных в лабораторию, в 16 российских регионах. В 33 процентах случаев был обнаружен хотя бы один из проверяемых возбудителей. Чаще всего выявляли боррелии — в 20,4 процента проб. Риккетсии обнаружили в 13,4 процента случаев, анаплазмоз — в 2 процентах, эрлихиоз — в 1,3. Вирус энцефалита не был выявлен ни в одном из исследованных образцов, однако это не свидетельствует об его отсутствии в этих регионах.
В 10,7 процентах положительных проб было обнаружено сразу два или три возбудителя, и во всех случаях присутствовали боррелии, часто в сочетании с риккетсиями. Эти микст-инфекции, по мнению врачей, протекают тяжелее и сложнее поддаются диагностике и лечению.
Шипулина подчеркнула, что после укуса клеща необходимо проводить комплексное исследование, а не ограничиваться проверкой на один возбудитель. Это позволяет быстрее определить риски и выбрать подходящую тактику наблюдения.
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