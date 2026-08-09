Россиян предупредили о скором всплеске активности клещей

09 августа 2026, 10:04

Врач Шипулина: Один клещ может переносить сразу несколько инфекций

Фото: iStock/Elena Perova

Несмотря на летнюю жару, активность клещей не спадает, а в конце августа, особенно в грибной сезон, возможен ее новый всплеск. Об этом «Известиям» сообщила кандидат медицинских наук, директор департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест» Ольга Шипулина.