Врач дал советы для быстрой адаптации организма после перелета в другой часовой пояс
После многочасового перелета мозг продолжает жить по старому расписанию, из-за чего возникают бессонница, дневная сонливость и перепады настроения. Об этом заявил врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с «Лентой.ру».
Джетлаг возникает из-за сбоя циркадных ритмов — системы, регулирующей цикл сна и бодрствования, выработку гормонов и температуру тела. Особенно сложно адаптироваться при перелетах на восток, так как организму труднее ускорить внутренние часы и перейти на более ранний режим сна и бодрствования. Чем больше разница во времени и чаще путешествия, тем дольше длится перестройка организма, отметил медик.
Он рекомендовал готовиться к перелету за несколько дней. При путешествии на восток нужно ложиться и вставать примерно на час раньше каждый день. При перелете на запад, наоборот, сдвигать время сна на более позднее. Также полезно изменить режим питания, приближая время приемов пищи к новому расписанию, так как еда влияет на внутренние часы, поделился Новиков.
Для восстановления циркадных ритмов врач рекомендовал использовать свет. После перелета на восток следует увеличить количество утреннего света и избегать яркого освещения вечером. После путешествия на запад, наоборот, дневной и вечерний свет помогут быстрее адаптироваться, заключил он.
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