Врач дал советы для быстрой адаптации организма после перелета в другой часовой пояс

09 августа 2026, 07:44

Врач Новиков: Избежать джетлага можно, если сдвинуть сон под новый часовой пояс

Фото: iStock/AlxeyPnferov

После многочасового перелета мозг продолжает жить по старому расписанию, из-за чего возникают бессонница, дневная сонливость и перепады настроения. Об этом заявил врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с «Лентой.ру».