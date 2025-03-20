Россиян предупредили о смертельной опасности гаджетов

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В современном мире электронные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем их для работы, общения, развлечений и обучения. Однако, несмотря на все преимущества, неправильное использование зарядных устройств может привести к серьезным последствиям, включая пожары и поражения электрическим током.
Обозреватель «Новости Айти канала» Александр Маляревский в беседе с «Радио 1» напомнил, что к электрическим устройствам следует относиться очень осторожно.
По его словам, в основном риск возгорания возникает, когда зарядное устройство подключают к «непонятной розетке».
Он добавил, что прямые солнечные лучи, которые становятся все горячее, тоже опасны.
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«Не подключать их к неисправным розеткам, избегать контактов с водой, не подвергать нагреву. Это стандартные требования, что для электрических лампочек, что для гаджетов», — рассказал эксперт.
По его словам, в основном риск возгорания возникает, когда зарядное устройство подключают к «непонятной розетке».
«К розетке, например, которая болтается и искрит. Это проблема. Также часто мы тащим гаджеты с собой в ванну, где подключаем к зарядному устройству. Если уронить в воду, можно получить поражение электрическим током — вплоть до смерти», — предостерег специалист.
Он добавил, что прямые солнечные лучи, которые становятся все горячее, тоже опасны.
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Анастасия Панченко