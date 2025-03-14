«Ласковый убийца»: врач объяснила, чем опасен гепатит C

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Гепатитом C можно заразиться через кровь и другие биологические жидкости, опасность представляет даже нанесение татуировки в салоне, где не стерилизуют инструменты. Об этом заявила замдиректора сети детских медцентров «Забота» Марина Шевченко.
По ее словам, для диагностики заболевания достаточно сдать анализ крови и дождаться результата исследования.
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«Мы всегда стараемся объяснить нашим пациентам, что такие меры предосторожности, как использование одноразовых инструментов и избегание незащищенных половых контактов, могут существенно снизить риск заражения. <…> Мы всегда предупреждаем: регулярные процедуры, где нарушается целостность кожных покровов и слизистой, таят в себе серьезные риски. Можно пренебречь правилами на минуту, а расплачиваться годами», — поделилась специалист в беседе с RuNews24.ru.Врач также подчеркнула, что от гепатита C, в отличие от гепатитов A и B, не существует вакцины. Заражения «ласковым убийцей», добавила врач, можно избежать благодаря регулярной диагностике, обращениям к врачу при появлении первых симптомов, профосмотрам и диспансеризации.
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Данил Пономарев