Пожароопасный сезон в Подмосковье начался раньше обычного

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В лесах Московской области с наступлением устойчивой тёплой погоды 20 марта начался пожароопасный сезон. Он продлится до 15 ноября, сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона.
«В этом году из-за малоснежной и аномально тёплой зимы сезон природных пожаров в Подмосковье открывается достаточно рано. С сегодняшнего дня силы и средства Комлесхоза переведены в режим повышенной готовности. В зоне ответственности ведомства – земли лесного фонда площадью около 2 млн га, где стабильную обстановку обеспечивают 28 лесопожарных станций. Численность группировки лесных пожарных удвоена и составляет 1,2 тыс. человек», – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Как отметили в ведомстве, на случай осложнения обстановки в городских и муниципальных округах сформирован резерв тяжёлой тракторной техники, а для срочного подвоза воды – резерв поливомоечных машин. Под особым контролем – объекты, граничащие с лесами и подверженные угрозе природных пожаров. Это населённые пункты, СНТ, детские лагеря.
В комитете напомнили, что весной особую опасность представляют палы сухой травы. Она легко горит, а сильный ветер быстро разносит огонь. Неосторожное обращение с огнём может привести к катастрофическим последствиям.
«Жители и гости региона при посещении лесов не должны разводить костры в неположенных местах, сжигать мусор, устраивать палы сухой травы, бросать непотушенные спички и окурки. Разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», – добавили в ведомстве.Жители, заметившие возгорание, должны сразу сообщить об этом на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.
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Лора Луганская